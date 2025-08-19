のんが、3rdフルアルバム『Renarrate』より、「フィルムの光」のMVを8月20日（水）20時にプレミア公開することを発表した。「フィルムの光」はのん作詞・作曲、柴田隆浩（忘らんねえよ）編曲、のんの映画に対しての情熱が込められた本アルバムのリード曲。MVディレクターは軍司拓実監督。監督の提案によりのんMVとしては初の試みである、全編8mmフィルムでの撮影に挑んだ。テアトル新宿という映画を愛する人々にとって特別なロケー