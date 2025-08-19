海に戻るため、きのう18日かごしま水族館を離れた。 死んだのは、野生復帰のために18日に水族館を出たオスのジンベエザメ「10代目ユウユウ」です。2019年からかごしま水族館で飼育され来館者に人気でした。 かごしま水族館によりますと、18日昼ごろ南さつま市笠沙町のいけすに移され、19日正午ごろいけすの網に絡まり死んでいるのが見つかったということです。 水族館は、あす20日、解剖して死因を調べる予定です。 ・ ・ ・