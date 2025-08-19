北海道・知床の羅臼岳で20代の男性がクマに襲われて死亡した事故で、DNA型鑑定の結果、駆除された母グマが男性を襲ったクマと断定しました。今月14日、北海道・知床の羅臼岳で友人と2人で入山した東京都の会社員・曽田圭亮さん26歳が、下山中に登山道でクマに襲われ、その後死亡する事故が起きました。翌日、ハンターが曽田さんが襲われた現場付近で母グマと子グマ2頭を発見し、駆除しました。北海道の研究機関が3頭のDNA型鑑定を