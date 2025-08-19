北九州市は、ことし秋にディズニーのキャラクターたちによるパレードを開催するなど、黒崎地区の活性化プロジェクトを発表しました。■北九州市・武内市長「ミッキーたちと一緒に歌って踊って、黒崎の街で最高の思い出を作っていただきたいと思います。」武内市長はことし10月、北九州市八幡西区黒崎で、東京ディズニーリゾートのスペシャルパレードを開催することを明らかにしました。