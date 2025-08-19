大分県豊後高田市では18日、高田観光盆踊り大会が行われ、市民が伝統の草地おどりを披露しました。 高田観光盆踊り大会 草地おどりは市内の草地地区発祥のおよそ300年前から続く伝統芸能で県の無形民俗文化財に指定されています。 2025年は市民およそ530人が参加し、会場は活気に満ち溢れていました。 高田観光盆踊り大会 ◆見物客「中々上手。子供の踊りが良かった」 18日夜は市の内外からお