静岡中央署は19日、同居する母親の遺体を放置したとして、死体遺棄の疑いで、静岡市葵区の無職近藤英夫容疑者（66）を逮捕した。遺体に目立った外傷はなく、死因は不明。逮捕容疑は8月上旬、自宅で母八重子さん（93）が亡くなっているのを発見したのに放置した疑い。署によると、地域包括支援センターから八重子さんの安否確認を求める通報が静岡県警にあり、駆け付けた署員がベッドで遺体を見つけた。