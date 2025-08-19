全日本アーチェリー連盟は19日、パラアーチェリーの世界選手権（9月・韓国）にパリ・パラリンピック代表の上山友裕（三菱電機）大江佑弥（倉敷市役所）ら男子4選手を派遣すると発表した。組織運営の問題により日本身体障害者アーチェリー連盟が解散したことを受け、全日本連盟が派遣業務を行うことになった。今回は日本パラリンピック委員会（JPC）の強化指定選手を選んだ。全日本連盟はパラ部門の事業部を設置する方針。