中国政府は、若者の7月の失業率が17.8％だったと発表しました。大学生らが卒業シーズンを迎えたことで、雇用情勢は一段と厳しさを増しています。中国国家統計局の発表によりますと、7月の学生・生徒を除く16歳から24歳の失業率は17.8％でした。6月の14.5％から3.3ポイント増加し、若い年代の雇用情勢が一段と厳しさを増しています。中国では、6月から7月にかけて大学生らが卒業シーズンを迎えていて、中国国家統計局の報道官は「卒