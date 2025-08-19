ドル指数はドル高方向への動きも、２１日線に阻まれる＝ロンドン為替 ドル指数は、小幅の振幅。東京午前には一時９８．３１７まで上昇する場面があった。しかし、２１日線９８．３４２に上値を抑えられている。その後は前日ＮＹ終値９８．１６７を下回っており、ロンドン序盤には９７．９９５まで反落している。今週は、前週までのドル安傾向が停滞している。金曜日にはパウエル米ＦＲＢ議長のジャクソンホール講演が予