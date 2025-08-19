秋田市内 19日午後6時20分すぎ 秋田県内は大雨となるところがある見込みです。２１日にかけて土砂災害などに注意・警戒してください。 前線や暖かく湿った空気の影響で２１日にかけて秋田県内は大雨となるところがある見込みです。 ２０日午後６時までの２４時間に降る雨の量は沿岸・内陸ともに多い所で１２０ｍｍと予想されています。さらに２０日午後６時から２１日午後６時までの２４時間降水量は沿岸・内陸の多いとこ