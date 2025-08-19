俳優の大泉洋が、10月スタートのテレビ朝日系ドラマ『ちょっとだけエスパー』(毎週火曜21:00〜21:54)で主演を務めることが19日、わかった。テレビ朝日『ちょっとだけエスパー』同作は、ドラマ『アンナチュラル』(18)、『MIU404』(20)、『海に眠るダイヤモンド』(24)、『スロウトレイン』(25)などを手掛けた脚本家・野木亜紀子氏の完全オリジナル作。主人公を演じる大泉は、今作でテレビ朝日の連続ドラマ初主演となり、野木氏も同局