牛丼チェーン店「すき家」は8月19日より、残暑にぴったりの「まぐろ鉄火丼」を販売している。すき家「まぐろ鉄火丼」色鮮やかなまぐろの切り身がごはんに盛り付けられた「まぐろ鉄火丼」は、ごはんとまぐろを一緒に頬張ると、赤身の旨みが口いっぱいに。まだ暑さが残るこの時期にぴったりの、さっぱりとした味わいを楽しむことができる。価格は並盛が830円、ごはん大盛が880円、特盛は1,330円。すき家「まぐろ鉄火たたき丼」また、