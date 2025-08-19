お笑いコンビ、バッテリィズが19日、東京・IMM THEATERで行われた「東京グランド花月」初日公演と取材会に登壇した。バッテリィズは「M−1グランプリ2024」で準優勝し、今年4月から東京に進出。今年のM−1のエントリー締め切りがもうすぐということもあり、今年も同大会に出場するか聞かれたエース（30）は「ほぼ出ないです。可能性的には」と説明。寺家（35）も「いちおう（締め切りまで約）10日あるので、ほぼということで」とう