（台北中央社）訪台中の自民党青年局海外研修団は18日から19日にかけて、与党・民進党や最大野党・国民党と交流した。中曽根康隆青年局長は19日、日台協力は地域の安全保障を維持する上で極めて重要だと述べ、米国やフィリピンなどの同盟国、同志国と連携し、戦争を防ぐために抑止力を向上させていきたい考えを示した。中曽根氏を団長とする研修団一行70人は18日午前、台北市の国民党中央党部（党本部）を訪れ、朱立倫（しゅりつり