8月19日、Bリーグ所属クラブが2025－26シーズンへ向けた契約情報を更新した。 2023－24シーズンにB1のシーホース三河に在籍し、その後契約満了で自由交渉選手リストに公示されたニモ正義は、NBAアカデミーを経て、アメリカの短期大学への進学が決定した。6月に行われた日本代表のデベロップメントキャンプに名を連ねた若手有望株の1人。 B1の群馬クレインサンダ}