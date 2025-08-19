昨年のM―1グランプリで準優勝したお笑いコンビ「バッテリィズ」が19日、東京・水道橋のIMMTHEATERで開幕したお笑い公演「東京グランド花月」に出演した。2人は今年4月に東京進出。おバカキャラで人気のエース（30）は大阪との違いを問われ、「人自体は一緒。しゃべり方が違いますね」と天然発言で報道陣を笑わせた。また今年のM―1エントリーについて、これまでは「迷っている」としていたが、この日改めて出場意欲を問わ