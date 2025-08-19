秋元真夏が、32歳の誕生日を迎える8月20日、乃木坂46卒業後初となる書籍『淡淡（あわあわ）』を発売する。自然体の写真とともにつづられる初のエッセイには、生い立ちや家族との関係、卒業後の心境の変化など、これまで語られなかった内面が描かれている。「自分の出していない部分をこじ開けるような気持ちで書きました」と語る秋元に、本作に込めた思いを聞いた。【写真】「少しむちっとした」体型で撮影秋元真夏の水着カッ