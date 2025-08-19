SKE48が、eスポーツチームを結成です。メンバー7人がシューティングゲーム『VALORANT』に挑戦し、プロeスポーツ選手も利用する三重県津市の温泉旅館「SPASPO神湯館」で合宿形式で練習を重ねます。松川みゆさん：「SKE48ってeスポーツも強いんだなって思ってもらえるように、活動していきたいと思っています」2026年以降の大会出場を目指し、動画配信なども通じて新たな形でファン