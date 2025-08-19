◇セ・リーグ阪神ｰ中日（2025年8月19日京セラD）プロ初スタメンとなる「8番・中堅」で出場した井坪が、初打席でプロ初安打をマークした。1―1で迎えた2回1死一、二塁。マラーの初球、チェンジアップの投球に中途半端なスイングの三ゴロとなったが全力疾走で内野安打をもぎとった。悪送球となったことで大山と栄枝の2人が生還し、チームは勝ち越しに成功した。