ダーレン・アロノフスキー監督によるサイコスリラー映画『ブラック・スワン』で、主人公のライバルを演じたミラ・クニスが、同作の役作りについてコメント。「沢山踊り、ほとんど食べなかった」と明かした。【関連】1位は『ブラック・スワン』！「史上最高のベッドシーン」選出作品＜フォトギャラリー＞『ブラック・スワン』の公開15周年を記念した米版VOGUEのインタビューで、ミラが「私の準備は、沢山踊り、ほとんど食べない