8月15〜17日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、公開5週目を迎えた『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が、週末金土日動員121万8000人、興収18億7500万円をあげV5を達成。累計では動員1827万人、興収257億円を超え、歴代興収ランキングでは『君の名は。』、『アナと雪の女王』を抜いて4位に。上には、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』、『千と千尋の神隠し』、『タイタニック』の3作品を残すのみ