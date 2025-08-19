2025年8月19日、韓国・京郷新聞が「かつて在日コリアン向けの民族学校だった京都国際高校の夏の甲子園（全国高等学校野球選手権大会）連覇の夢が絶たれた」と伝え、韓国のネット上で注目を集めている。京都国際は19日、夏の甲子園準々決勝で山梨学院に4対11で敗れ、ベスト4進出を逃した。記事は「京都国際は21年に初めて夏の甲子園に出場して以降、23年を除いて毎年全国大会に出場。昨年は初優勝を果たし、学校規模が小さく、野球