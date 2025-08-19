歌舞伎俳優・中村七之助（42）が16日放送のABCラジオ「Sky presents 中村七之助のラジのすけ」に出演。大ヒット中の映画「国宝」を鑑賞した感想を語った。「国宝」は上方歌舞伎の名家に引き取られたやくざの息子と、その家の御曹司がしのぎを削りながら芸道を究めていく波瀾（はらん）万丈の50年を描く一代記。18日には、公開から73日間で興行収入100億円を突破した。七之助は封切から1カ月ほどたった7月に鑑賞し、満員の映