東京ディズニーリゾートでは、2025年9月16日(火)から10月31日(金)までの間、スペシャルイベント“ディズニー・ハロウィーン2025”を開催！期間中、パークの定番食べ歩きスイーツ「チュロス」に、秋らしいメイプルパンプキン味が登場します☆ 東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”チュロス（メイプルパンプキン）  価格：1本 600円販売期間：2025年9月16日(火)〜2025年10月31日(金)販売店舗：東