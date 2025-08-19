25年も、県内各地の自慢の特産品が勢ぞろいです。ふるさとの魅力を再発見してもらおうと、県内の特産品を集めた物産展が19日、鹿児島市で始まりました。鹿児島市の山形屋で始まったのは、「鹿児島 ふるさと物産展」です。（塩田知事）「ふるさと鹿児島の魅力を再発見、発掘していただく貴重な機会」開店前、視察に訪れた塩田知事が試食をしたり、声をかけ、出品者を激励しました。並ぶのは県内各地の特産品やご当地グルメ