◇第107回全国高校野球選手権準々決勝東洋大姫路１―２沖縄尚学（2025年8月19日甲子園）東洋大姫路の夏はベスト8に終わった。相手先発の新垣有の前に桑原大礼のソロ本塁打による1点に抑えられた。攻略の手がかりもないままに今度は7回から左腕・末吉が登板。9回2死満塁のチャンスをつくったが、あと1本が出なかった。先発はセンバツで右肘を痛めアクシデント。そこから復活した元エース・阪下漣。2回途中からは背