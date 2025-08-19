トルコのギュレル国防相（右）と会談する中谷防衛相＝19日、アンカラ（共同）【アンカラ共同】中谷元・防衛相は19日、日本の防衛相として初めてトルコを訪問し、ギュレル国防相と会談した。両国の防衛装備品や技術協力の在り方について協議し、防衛産業間の交流に向け、当局間対話を開始する方針で合意する見通しだ。トルコはロシアの侵攻を受けるウクライナに攻撃型無人機を供給するなど、防衛産業の発展が注目されている。日