SnowManの宮舘涼太（32）が19日、都内で映画「火喰鳥を、喰う」（監督本木克英、10月3日公開）完成披露試写会に出席した。気品漂う浴衣姿で登場すると「シャッターチャンスです」とポーズを決め、歓声が上がった。原浩氏の同名小説が原作。主人公が戦死したはずの大伯父の謎の日記を読んだ後から不可解な出来事が周囲で頻発していく。宮舘は主人公の妻の同級生で、超常現象などに造詣が深い北斗総一郎役を演じる。「あまり