国交省＝東京・霞が関国土交通省は2026年度予算の概算要求で、北陸新幹線の延伸区間、敦賀（福井県）―新大阪の建設費は金額を示さない「事項要求」とする方針を固めた。沿線地域の反発などで着工のめどが立たないため。北海道新幹線などの建設費は25年度と同じ国費804億円を盛り込む。関係者が19日、明らかにした。北陸新幹線は、福井県小浜市や京都市を経由するルートでの延伸が決まっているが、着工の前提となる環境影響評