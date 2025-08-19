マダニが媒介するウイルス感染症「SFTS」の今年の国内感染者数が過去最多となりました。国立健康危機管理研究機構によりますと、全国の医療機関から報告されたSFTS＝重症熱性血小板減少症候群の感染者数がことしに入ってから今月10日までの累計で、135人になりました。これまで最も多かったおととし1年間の累計の134人を超え、過去最多です。SFTSはウイルスを持つマダニにかまれることなどで感染するもので、感染すると発熱や下痢