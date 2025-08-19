◇第107回全国高校野球選手権大会準々決勝（19日、甲子園球場）第107回全国高校野球選手権大会は19日、準々決勝の4試合が行われ、試合後の抽選により21日に行われる準決勝2試合のカードが決まりました。準決勝第1試合は、日大三（西東京）と県岐阜商（岐阜）が激突。準々決勝では、日大三は関東第一（東東京）との東京対決に勝利し、2011年大会以来の優勝を目指します。県岐阜商は春夏連覇を狙った横浜（神奈川）を延長11回の死