¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£¡Ö¡È±Ç²è´Û¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¿ÀÀ»¤Ê¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡É¤È¿´¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈÄÏ¤Þ¤ìµã¤­¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê¤Î¤ó¡Ë ¤Î¤ó¤¬¡¢3rd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRenarrate¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡Ö¥Õ¥£¥ë¥à¤Î¸÷¡×¤ÎMV¤ò8·î20Æü20»þ¤ËYouTube¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤¹¤ë¡£ ¤Î¤ó¤¬ºî»ìºî¶Ê¡¢¼ÆÅÄÎ´¹À¡ÊËº¤é¤ó¤Í¤¨¤è¡Ë¤¬ÊÔ¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡Ö¥Õ¥£¥ë¥à¤Î¸÷¡×¤Ï¡¢¤Î¤ó¤Î±Ç²è¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¾ðÇ®¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥êー¥É¶Ê¡£ MV¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿&#1