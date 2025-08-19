２位の鹿島は、２３日の新潟戦（デンカＳ）に向け、茨城・鹿嶋市内で調整を行った。＊＊＊鹿島は、９日間で３試合のアウェー戦に臨むことになる。暑さの厳しい環境下で行われる敵地３連戦は、リーグと天皇杯の２冠を目指すチームにとって、１年の出来を占う勝負所となりそうだ。新潟戦後は、中３日で天皇杯準々決勝・町田戦（ＧＩＯＮス）。公式戦１０連勝と絶好調の町田の本拠地に乗り込む。その後も中３日で清水戦