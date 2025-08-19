○ＴＯＫＡＩ [東証Ｐ] あいおいニッセイ同和損害保険による755万9800株の売り出しと、オーバーアロットメントによる上限113万3900株の売り出しを実施する。売出価格は8月27日から9月1日までの期間に決定される。 [2025年8月19日] 株探ニュース