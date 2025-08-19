◆イースタン・リーグオイシックス―巨人（１９日・ハードオフ新潟）巨人の長野久義外野手が、２点適時打を放って出場６試合ぶりの安打をマークした。イースタン・オイシックス戦に「６番・右翼」で先発出場。２点を先取し、なお２死満塁の好機で相手先発・安城に対すると、１ストライクからの変化球を捉えて左前へ２点適時打。さらに一塁走者・荒巻が送球間に三塁を狙うと、捕手・中沢が三塁へ悪送球して荒巻も生還し、“走