19日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝147円76銭前後と、午後5時時点に比べ5銭の小幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝172円59銭前後と2銭のユーロ高・円安と横ばい圏で推移している。 株探ニュース