◆パ・リーグソフトバンク―西武（１９日・みずほペイペイ）西武がタイラー・ネビン外野手の１２号２ランで先制した。初回２死一塁。大関の３球目、外角低め１１３キロカーブをすくい上げた打球は右翼スタンド前のホームランテラスへ着弾した。先制の１２号２ラン。「甘く入ってきたところをしっかりと捉えることができました。先制することができてよかった」。打球の行方を見届けると、右拳を力強く突き上げた。試合前時