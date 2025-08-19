◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（１９日・京セラドーム大阪）阪神が０―１の２回に逆転した。先頭・佐藤輝、大山の連打で無死一、二塁。１死からこの日１軍に昇格した栄枝が右前へ同点打を放った。さらに１死一、二塁からこの日プロ初の１軍昇格即スタメンの井坪が三塁内野安打。相手守備の失策も誘発し、一気に２人が生還した。高卒３年目のうれしいプロ初安打が生まれ、試合をひっくり返した。