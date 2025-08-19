第１０７回全国高校野球選手権大会は１９日、準々決勝４試合が行われ、４強が出そろった。２１日に行われる準決勝第１試合は日大三と県岐阜商のカード。優勝が本命視されたセンバツ王者・横浜を破り勢いに乗る県岐阜商が、６９年ぶりの夏決勝を狙う。日大三は強力打線の中心に座る４番・田中諒が昨夏の準優勝校・関東第一との準々決勝で今大会２本目のアーチ。優勝した２０１１年以来となる３度目の夏決勝を目指す。同第２試