大阪府は１９日、スポーツを通じた観光振興および地域活性化を目指す「スポーツツーリズム」の一環として「ＯＳＡＫＡＦＵＮｔａｓｔ！ｃＳＰＯＲＴＳＰＲＯＪＥＣＴ」と題し、１０月１７、１８、１９日の３日間でＳＶリーグに所属する５チームによるスペシャルマッチを開催すると発表した。この日、ＪＲ大阪駅で行われた記者発表会には、吉村洋文大阪府知事、日鉄堺・竹元裕太郎、サントリー・喜入祥充、大阪Ｂ・西田有