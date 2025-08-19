Ｊ１のＣ大阪は１９日、大阪市内のグラウンドで約１時間練習を公開した。２試合連続で上位との対戦となる２３日の神戸戦（ヨドコウ）へ、アーサー・パパス監督は「前回は町田に警戒しすぎたところがあった。そうじゃなくて自分たちに矢印を向けてやっていかないといけない」と、意気込んだ。１６日の町田戦（Ｇスタ）では０―３で敗れた。今季初となる３点差での黒星。指揮官は「前半は求めていたことができなかった。僕に責任