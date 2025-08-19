１８、２０年のＪＲＡ年度代表馬で殿堂入りしたアーモンドアイの２番子で、８月３日の新潟４Ｒ・２歳新馬（芝１６００メートル）でデビュー勝ちしたプロメサアルムンド（牡、美浦・国枝栄厩舎、父モーリス）が８月１８日、北海道苫小牧市の社台ホースクリニックで右前トウ側手根骨遠位端の骨片摘出手術を行い、無事に終了したことが分かった。シルク・ホースクラブが８月１９日、ホームページで発表した。全治は６か月以上の見