新型コロナの感染者数が、愛知でも4週連続で増えています。 【写真を見る】新型コロナ感染者数 愛知でも4週連続増加 1医療機関あたりの平均の患者数は7.14人 県が対策を呼びかけ 愛知県によりますと、今月10日までの1週間に県内163の医療機関から報告された新型コロナ感染者数は1164人で、このうち50代と80歳以上がそれぞれ150人と最も多くなっています。 また、県内の1医療機関あたりの平均の患者数は7.14となり、4週連続で前