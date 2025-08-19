「シェアする暮らし2025」特集では、櫻坂46 四期生に注目！今年4月にメンバーとして加わった彼女たちは、今回がanan初登場。パワフルでフレッシュ、そして彼女たちが持つ豊かな個性を彩りと柔らかさに満ちた世界観で表現してくれました。そんな彼女たちの撮影裏話をお届けします。撮影現場に緊張の面持ちで集まった四期生のメンバーたち。理由を聞くと、メンバーとしての雑誌撮影がほぼ初めてとのこと！ スタッフの顔をまっすぐ