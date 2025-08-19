５月に一般男性との結婚を発表したモデルで女優の中条あやみ(28)が19日までに自身のインスタグラムを更新。Ｔシャツのまま泳ぐ動画を公開した。 【写真】どこか神秘的…水の中で漂うぽーちゃんはまるで人魚姫 ヒマワリやスイカ、太陽などの夏らしい絵文字を添えて、花火やかき氷、貝殻の写真とともに白いＴシャツ姿で水面を漂う上半身の動画を投稿。濡れ髪＆透けたＴシャツから見える黒系の水着姿で微笑みを浮かべてい