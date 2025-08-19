今回は、9月23日(火・祝)に初の武道館公演を開催するトゲナシトゲアリのメンバーにプロフィール帳を書いてもらった。他では明らかにされていない3人のプライベートはファン必見！3か月連続オリジナル番組のインタビュー記事はこちら■理名のプロフィール帳トゲナシトゲアリ・理名のプロフィール帳■夕莉のプロフィール帳トゲナシトゲアリ・夕莉のプロフィール帳■朱李のプロフィール帳トゲナシトゲアリ・朱李のプロフィール帳取材