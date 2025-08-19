ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > EXITりんたろー。“ご近所さん”かまいたち山内の意外な姿を目撃し「… E-TALENTBANK EXITりんたろー。“ご近所さん”かまいたち山内の意外な姿を目撃し「推せるなぁ〜」 2025年8月19日 18時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 りんたろー が19日の番組で、かまいたちの山内健司について語った 山内はご近所で、犬の散歩中に山内が公園にいたことがあったそう 記事を読む おすすめ記事 辻希美＆杉浦太陽「夢空」ちゃん命名に賛否 行き過ぎた批判は「名誉毀損」の可能性も 弁護士が注意喚起 2025年8月15日 13時12分 ヤクルト・山田「見た目は怖いですけど、しゃべったら全然優しくて」 中田の人柄を振り返る 2025年8月15日 18時57分 またおにぎりを食べる！ 茂木健一郎が演じる石破茂総理「前倒しするべきなのは総裁選ではない」 2025年8月10日 8時20分 三谷幸喜、文楽への愛止まらず何度も「おもしろい」 過激な私見で笑い誘う「知らないと生きる価値がないんじゃないか」 2025年8月15日 20時0分 内山信二「2時間半地獄」 子役時代からお世話になっている大物芸人が怒ってしゃべらなくなった出来事 2025年8月19日 18時30分