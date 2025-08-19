広島市にある放課後デイサービス施設の職員が、障害のある児童にプロレス技をかけるなど不適切な行為に及んでいたことが判明。元職員は、取材に対しそうした行為が「日常的にあった」と明かしました。「やめて」と叫ぶ児童の足にプロレス技をかけているのは、広島市などで放課後デイサービス「わたっこクラブ」を運営する「綿の華」の代表を務める男性。プロレス技だけではありません。施設の元職員：普段から日常的にありました。