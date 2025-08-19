続投への意欲を示す石破首相ですが、総裁選の前倒しの実施について、19日、党の総裁選挙管理委員会が初めて会合を開きました。「石破おろし」の行方はどうなるのでしょうか。8月15日、政府主催の全国戦没者追悼式に出席した石破首相は式辞で…。（石破首相）「戦争の惨禍を決して繰り返さない。進む道を二度と間違えない。あの戦争の反省と教訓を、いま改めて深く胸に刻まねばなりません」「反省」という言葉を用いたのは、民主党