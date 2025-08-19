標高3000級の山々が連なる北アルプスの登山道で相次ぐクマの目撃情報。里地だけでなく夏には高い山にも姿を見せることから専門家が注意を呼び掛けています。これは先週、北アルプス鹿島槍ヶ岳の山頂付近で撮影された映像です。撮影した人によりますと、クマと登山者との距離はわずか20メートルほど。さらに、別の登山者が撮影した画像にも山頂に登った人の近くを歩くクマの親子を捉えていました。複数の登山者によりますと当